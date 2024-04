Udinese-Roma: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Dopo la vittoria a San Siro contro il Milan e in Europa League e il derby vinto con la Lazio, la Roma di Daniele De Rossi si prepara al match del Bluenergy contro l'Udinese di Cioffi. I giallorossi hanno tanti impegni ravvicinati ma vivono un momento magico dal punto di vista mentale e dei risultati. Baldanzi in corsa per una maglia da titolare insieme ad Aouar. Dybala potrebbe tirare il fiato dopo la partita dispendiosa del Meazza. Cioffi ritrova Lucca in avanti.

