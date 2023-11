Sinner quando diventerà numero uno del mondo? Dalla finale a Torino al trionfo in Davis

All'indomani del trionfo azzurro in Coppa Davis, su una cosa sono tutti d'accordo: Jannik Sinner diventerà numero uno del mondo. Ne era sicuro già Novak Djokovic che, appena battuto l'altoatesino nell'ultimo atto delle Finals di Torino, aveva dichiarato: «Penso che possa vincere presto uno Slam ed essere il numero uno».

A pochi minuti dalla festa italiana a Malaga invece, Corrado Barazzutti, membro della squadra che trionfò in Davis nel 1976, si era lanciato in un pronostico ben preciso: «In questo momento, per come gioca, Sinner è già il numero uno. Io penso che alla fine del prossimo anno potrebbe esserlo anche per la classifica Atp». Il 2024 sarà sicuramente un anno decisivo per l'affermazione definitiva del talento di Jannik, che in futuro è destinato a dominare il tennis mondiale insieme a Carlos Alcaraz. Ma quando diventerà numero uno del mondo?