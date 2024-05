Roma, riscattato Angeliño per 5 milioni. Battuta la concorrenza del Bournemouth di Tiago Pinto

La Roma ha riscattato Angeliño per 5 milioni. Adesso è ufficiale, l’esterno sinistro arrivato a gennaio dal Lipsia dopo un’avventura al Galatasaray resterà in giallorosso. Il nuovo ds Ghisolfi ha battuto anche la concorrenza di Tiago Pinto, adesso dirigente del Bournemouth, che ha provato l’assalto nelle ultime ore. La roma doveva decidere la mossa da attuare entro la fine del mese di maggio, altrimenti Angeliño sarebbe tornato il Germania e i costi per acquisirlo sarebbero saliti.

Roma, tutti sotto esame. De Rossi criptico su Dybala: «Dire oggi che resta è un boomerang»

Ghisolfi, invece, ha sfruttato la clausola del diritto riscatto e ha assicurato a De Rossi il terzino: «Per me può stare in tutte le squadre del mondo. Vorrei riuscire a trovare un modo per farlo spingere sempre di più. Dobbiamo un pochino gestirlo al momento ma lui è perfetto e spero di farlo spingere sempre di più», ha detto il tecnico parlando di lui nei primi mesi in cui si è insediato.