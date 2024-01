Roma-Al Shabab, dove vederla e quando giocano: le probabili formazioni, Cristante in difesa?

La Roma del nuovo allenatore Daniele De Rossi è volata ieri in Arabia Saudita per giocare l'amichevole contro L'AlShabab e farà ritorno all'alba in vista della prossima giornata di campionato nel monday night contro la Salernitana alle ore 20.45.

La gara amichevole non è una novità in quanto la società giallorossa aveva trovato degli accordi con il nuovo sponsor Riyadh Season che prevedevano anche una amichevole nella terra araba da svolgersi nel corso della stagione. Questa sarà una nuova opportunità per Daniele De Rossi di testare la sua rosa visto che per obblighi contrattuali non potrà fare un turn-over massiccio.

Roma, con De Rossi cambia il mercato: scambio Belotti-Ikoné e piace Bakker. Dybala non parte per Ryadh