Rennes-Milan: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Il Milan deve subito archiviare la sconfitta contro il Monza in campionato e tornare a concentrarsi sull'Europa League. Giovedì i rossoneri saranno in Francia per la gara di ritorno contro il Rennes, forti del 3-0 dell'andata. La squadra di Pioli è ad un passo dalla qualificazione ma dopo la prova negativa in Brianza non può permettersi di abbassare la guardia. Si va verso la conferma dell'undici titolare, nonostante il risultato dell'andata veda i rossoneri grandi favoriti per il passaggo del turno.