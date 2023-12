Pioli verso l'esonero? Lo stipendio (e quanto costerebbe al Milan) e le possibili alternative

Pioli torna in bilico dopo il pareggio con la Salernitana. Solo nel finale di partita è arrivato il gol del 2-2 con Luka Jovic che si è fatto trovare libero al centro dell'area e, su sponda di Giroud, ha calciato in porta siglando il pareggio che ha evitato la sconfitta in trasferta. Il Milan ora rischia di perdere punti in classifica rispetto alle rivali.

Salernitana-Milan 2-2: rossoneri salvano il risultato al 90' con Jovic, Pioli torna in discussione