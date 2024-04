Pioli rischia l'esonero? Quando può esserci l'annuncio, i costi per il Milan e i sostituti

Nonostate il secondo posto in campionato, i tifosi del Milan non hanno gradito la gestione di Pioli in questa stagione l'eliminazione dall'Europa League ha peggiorato la situazione. La vittoria della Roma allo Stadio Olimpico, dopo il successo di San Siro, è costata l'esclusione dal torneo della Uefa al club lombardo. I suoi tifosi si aspettavano di passare il turno e vedere la squadra uscire ha solo aumentato il malcontento della piazza. I milanisti che hanno perso la pazienza, da tempo intasano i social, soprattutto X, con post a suon di hashtag in cui chiedono l'esonero di Pioli. Proprio "#PioliOut" è una delle parole in tendenza con migliaia di post creati.

