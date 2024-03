Domenica andrà in scena allo stadio Maradona il big match della 27a giornata di Serie A tra Napoli e Juventus. Per gli azzurri potrebbe essere una delle ultime chiamate per rientrare nella lotta Champions, la squadra di Allegri invece deve tenere a distanza il Milan e difendere il secondo posto.

Allegri recupera Danilo e Chiesa. Ma aspetta segnali per il futuro: «Quando i dirigenti avranno deciso mi diranno»