Mondiale a Doha, gli italiani in gara: il programma e dove vederli in tv e streaming

L'Italia conquista la prima medaglia nel Mondiale degli sport acquatici a Doha. La competizione è la gara a tuffi in cui Giuseppe Tocci e Lorenzo Marsaglia hanno vinto la medaglia d'argento dietro la Cina. La nazionale del dragone è riuscita a vincere con più di 400 punti, mentre il duo azzurro ha totalizzato 384.24 punti. Domani ci sono bene tre finali in cui gli atleti italiani cercheranno di aumentare il medagliere nazionale nei tuffi femminili e nel nuoto artistivo in solo maschile e in doppio tecnico femminile. Ecco il programma di domani e tutti gli italiani in gara.

Mondiale sport acquatici a Doha, argento di Tocci e Marsaglia nei tuffi con 384.24 punti