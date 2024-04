Milan-Inter: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

L'attesa è finita. Tutto pronto per il derby della Madonnina tra Milan e Inter che può sancire l'aritmetica conquista del titolo per i nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi in caso di vittoria sarà ufficialmente campione d'Italia con 5 giornate d'anticipo. I rossoneri proveranno quantomeno a rinviare la festa dei rivali. Dopo l'eliminazione in Europa League contro la Roma, la squadra di Pioli vuole quantomeno togliersi una soddisfazione nel derby, per riscattare anche la sconfitta per 5-1 dell'andata. I nerazzurri, invece, possono mettere il punto esclamativo a una stagione quasi perfetta. Confermato l'11 titolare di Inzaghi, con Darmian verso la conferma come quinto a destra al posto di Dumfries. Leao, Pulisic e Giroud confermati in casa Milan.