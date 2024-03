Milan-Empoli: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

Il Milan dopo aver sconfitto 4-2 lo Slavia Praga arriva alla ventottesima giornata di Serie A contro l'Empoli con un po' di fatica sulle gambe. Pioli deve mantenere alta l'attenzione per non perdere punti contro i toscani, in cerca di punti per raggiungere la salvezza. I rossoneri sono terzi in classifica con 56 punti, uno in meno della Juventus e hanno intenzione proprio di raggiungere i torinesi che hanno perso punti contro il Napoli.

Il Milan batte lo Slavia Praga (in 10): 4-2 a San Siro. E Pulisic "ruba" il gol a Leao