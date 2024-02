Lazio-Bayern Monaco: orario, dove vederla in streaming e tv e probabili formazioni

La Lazio scende in campo questa sera all'Olimpico per l'andata degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco. Una gara proibitiva per i biancocelesti che dovranno credere nell'impresa per prendere un leggero vantaggio in vista del ritorno in Germania. Maurizio Sarri punta su Ciro Immobile che in queste partite può determinare e che se la vedrà nel duello a distanza con Harry Kane. I due si erano affrontati anche nella finale dell'Europeo nel 2021, vinta dall'Italia. Isaksen è in vantaggio su Pedro per una maglia da titolare. Non recupera Zaccagni che non sarà della partita.

Lazio-Bayern Monaco, probabili formazioni: Vecino pressa Cataldi in regia. Gila: «Serve la partita perfetta»