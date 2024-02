Inter, i gol di Lautaro sono da Top 10: se segna con l'Atalanta eguaglia Piola. In attività meglio solo Immobile

Lautaro Martinez continua a macinare gol e a gonfiare le reti di tutti i campi di Serie A. Nell'ultima giornata di campionato contro il Lecce, il poker porta la firma dell'attaccante dell'Inter, che ha siglato la doppietta che lo ha portato a quota 101 nella massima serie italiana. Attacco della profondità, rapidità, intelligenza e gioco col fisico, nelle corde di Lautaro c'è tutto quello che serve a un attaccante moderno. In grado di abbassare i difensori avversari e di far sentire i suoi muscoli nell'area avversaria, il Toro si è dimostrato un vero e proprio trascinatore dell'Inter, che sperava in questa stagione di puntare di nuovo su Lukaku. Il belga, però, è finito altrove e l'argentino si è caricato sulle spalle tutte le speranze dei tifosi come un vero e proprio leader, raggiungendo quota 22 in questa stagione.

Lautaro Martinez fa 101 gol in Serie A, raggiunto Pandev: è 90° nella classifica totale