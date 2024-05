Gp Francia, la griglia di partenza a Le Mans: Martin in pole position

Il Gp di Francia si prepara ad entrare nel vivo con le qualifiche che sono andate in scena oggi e hanno visto Jorge Martin conquistare la pole position. Il pilota spagnolo ha girato ancora una volta col miglior giro e partirà dalla prima posizione della griglia di partenza sul circuito di Le Mans. Alle sue spalle c'è Francesco Bagnaia che è tornato a far sognare i tifosi dopo gli ultimi risultati al di sotto delle sue aspettative. I punti in classifica dalla prima posizione, infatti, sono diversi e nelle prossime settimane dovrà avvenire la rimonta a partire da domani.

Moto Gp, Bagnaia trionfa nel Gran Premio di Jerez e vince il duello con Marquez. Bezzecchi terzo, Martin cade