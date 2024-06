Inghilterra: girone, calendario, rosa e probabile formazione all'Europeo

A pochi giorni dall'inizio dell'Europeo in Germania, in programma il 14 giugno, vi presentiamo le principali squadre del torneo, analizzandole più nello specifico. In questo caso ci soffermiamo sull'Inghilterra di Southgate, finalista dell'ultimo Europeo vinto dall'Italia di Mancini e in corsa per il titolo anche in questa edizione. Parte come una delle favorite ai blocchi di partenza ma deve affrontare un girone complesso che comprende anche squadre come la Serbia.