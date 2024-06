Euro 2024 girone A: calendario, orario e dove vedere in chiaro le partite di Italia, Spagna, Croazia, Albania

Gli Europei 2024 sono ormai alle porte con pochi giorni che mancano alla cerimonia di apertura. I primi a scendere in campo saranno i calciatori della Germania che ospita la manifestazione. Gli avversari dei tedeschi saranno gli scozzesi che esordiscono nella gara inaugurale prevista nella sera di venerdì 14. Da sabato in poi, fino alla fine dei gironi, ci saranno almeno tre partite al giorno con l'Italia che gioca contro l'Albania il 15 giugno. Prima partita per gli Azzurri che hanno perso sia Acerbi che Scalvini in avvicinamento alla competizione. Per sostituirlo, il ct aveva preallertato Federico Gatti che poi è stato ufficialmente convocato per far fronte alla necessità.

