Gp Australia Formula 1: orario e dove vedere prove libere, qualifiche e gara

La Formula 1 torna in pista domenica 24 marzo per il terzo appuntamento della stagione con il Gp di Melbourne in Australia. Max Verstappen sta già guidando la classifica con due vittorie consecutive in Barhein e in Arabia Saudita, dove ha dimostrato sin da subito di dominare anche in questa annata. Problemi per la Ferrari che nell'ultima gara si è dovuta affidare al terzo pilota Oliver Bearman a causa di un problema fisico di Carlos Sainz. Il pilota spagnolo, infatti, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per un'appendicite che lo ha costretto a saltare il secondo appuntamento stagionale.

