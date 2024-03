Schumacher, Fisichella non ha dubbi: «Vorrebbe vedere Hamilton vincere in Ferrari»

La stagione di Formula 1 è cominciata da poco e tutti i tifosi della Ferrari assistono con grande curiosità al team che, però, dal prossimo anno cambierà. A partire dalla prossima stagione, infatti, al fianco di Leclerc ci sarà Lewis Hamilton che ha sorpreso tutti gli appassionati di questo sport, ma non solo. Come ha affermato l'inglese, dell'affare non ne erano a conoscenza neanche i familiari più stretti con i genitori e il fratello che lo hanno scoperto solo il giorno dell'annuncio. Chi sarebbe molto contento di veder vincere Hamilton in Ferrari è Michael Schumacher, come ha affermato Giancarlo Fisichella in un'intervista a Ocb Score.

«Vorrebbe vederlo vincere»

L'ex pilota di Formula 1 di Roma ha parlato della situazione dell'ex campione tedesco per poi continuare sull'inglese: «Di sicuro, Michael sarebbe felice di vedere Lewis guidare per la Ferrari l'anno prossimo e vincere il campionato, perché no?». Poi il cinquantunenne ha continuato: «Gli direbbe semplicemente che la Ferrari è una squadra fantastica. È un po' diverso dai team inglesi in termini di atmosfera, somiglia più a una famiglia.

Si sentirà subito ben inserito».