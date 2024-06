NBA Finals, Boston-Dallas: orario e dove vedere in tv e streaming gara 1 delle finali

Siamo giunti all'ultimo atto della stagione NBA con le Finals tra i campioni della eastern conference, i Boston Celtics, e i campioni ad ovest, i Dallas Mavericks. In palio il titolo che per la frachigia del Massachusetts sarebbe il 18esimo della sua storia (l'ultimo nel 2008), per quella del Texas solamente il secondo (l'unico nel 2011). La sfida tra Tatum e Doncic sta per cominciare, ma anche quella tra le altre stelle, tra cui spiccano Brown da una parte e Irving dall'altra.