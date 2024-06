Portogallo: girone, calendario, rosa e probabile formazione agli Europei 2024

Sta per iniziare il grande appuntamento estivo del calcio europeo con Euro2024. Naturalmente tutto il Paese ha gli occhi puntati sull'Italia di Luciano Spalletti ma sono diverse le squadre che proveranno a strapparci il titolo di campioni d'Europa in carica. Tra le pretendenti c'è anche il Portogallo del ct Roberto Martinez. Ultimo Europeo per Cristiano Ronaldo.