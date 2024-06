Italia-Bosnia: dove vedere l'amichevole degli azzurri in chiaro e in streaming, orario e probabili formazioni

L'Italia è pronta a scendere in campo per la seconda amichevole, l'ultima prima della spedizione per l'Europeo in Germania; questa volta sfiderà la Bosnia di Edin Dzeko. L'ultima prova contro la Turchia, terminata 0-0, non ha certamente entusiasmato e il ct Luciano Spalletti deve provare ad accendere il gruppo in vista dell'esordio con l'Albania del 15 giugno. Possibile cambio di modulo per Spalletti che farà nuovi test per provare alcuni giocatori come Gatti (sostituto di Acerbi) ma anche Buongiorno che potrebbe partire dal 1'. Occasione da titolare anche per Folorunsho che dovrebbe partire dall'inizio, Scamacca favorito su Retegui.