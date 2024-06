Belgio a Euro 2024: girone, calendario, rosa e la probabile formazione

Gli Europei 2024 cominciano a breve con le rappresentative che si stanno preparando nei loro quartier generali per arrivare al meglio alla competizione. L'Italia ci arriva da detentrice del titolo e le nazionali che cercheranno di mettere i bastoni tra le ruote agli Azzurri sono diverse, a partire dalle favorite per la vittoria in finale. Oltre alle solte Francia, Germania e Inghilterra, ci sono anche altri club interessanti come ad esempio il Belgio allenato da Domenico Tedesco. Al Mondiale in Qatar, i fiamminghi hanno deluso le aspettative con i problemi dello spogliatoio che hanno preso il sopravvento.

Euro 2024: Francia e Inghilterra le favorite insieme alla Germania, Italia tra le inseguitrici