Il Venezia supera 1-0 la Cremonese e stacca il pass per la Serie A: decisivo Gytkjaer

Festa in laguna, di quelle che renderanno lunga e dolcissima la notte del Venezia per brindare al ritorno in Serie A dopo due anni. Bastava il pareggio, dopo lo 0-0 allo Zini giovedì scorso, ma è andata oltre la squadra di Paolo Vanoli, che viene dato in partenza per Torino sponda granata, cavalcando l’onda lunga. In 7 delle ultime 8 occasioni in cui la gara di andata della finale è terminata in parità, la squadra con il miglior piazzamento in classifica nella stagione regolare ha conquistato la promozione che si aggrega a Parma e Como.

Gli squilli in apertura di Tsdajout (para Joronen) e Sernicola (tiro a giro che finisce sul fondo) non valgono il colpo al 24’: ripartenza dei veneti, Pohjanpalo vede l'inserimento sulla destra di Busio che manda la palla in mezzo per Gytkjær, il quale mette in rete con un preciso diagonale nonostante i tentativi disperati di Saro e Ravanelli, premiando la scelta di Vanoli di schierare titolare l’attaccante danese al primo gol nei playoff dopo 11 in campionato.

Sfiorano il pari Sernicola con un tiro di poco a lato (34’) e Castagnetti con un tiro centrale potente bloccato da Joronen, ma il Venezia si dà uno scossone con la conclusione dal limite di Pohjanpalo che il portiere grigiorosso neutralizza.

Regge il fortino

Stroppa al rientro in campo gioca la carta Coda, optando per due prime punte, e si rendono subito pericolosi Tsadjout (respinge coi pugni Joronen) e Zanimacchia con con un tiro forte a fil di palo. Non stanno a guardare i lagunari e fa venire i brividi al 17’ il colpo di testa di Bjarkason che Saro alza sopra la traversa, così come non è da meno Joronen che dice no al tiro-cross di Tsadjout alzando in angolo (20’) e alla punizione di Falletti appena entrato (27’), oltre alla girata di Ravanelli che spaventa i veneti (31’) e al tentativo di Castagnetti sventato ancora dal portiere (37’). Cremo avanti a testa bassa, provandole proprio tutte. Regge benissimo il fortino dei lagunari, tra le tensioni in campo, i palloni che spariscono e 6’ di recupero. La festa può cominciare.