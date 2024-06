Francia: girone, calendario, rosa e probabile formazione all'Europeo

Manca sempre meno all'inizio dell'Europeo in Germania ed è il momento di focalizzarsi sulle principali nazionali in corsa per il titolo. L'Italia arriva da campione in carica ma dovrà difendersi da grandi squadre pronte a salire sul trono d'Europa e una di queste è certamente la Francia di Deschamps, finalista dell'ultimo Mondiale in Qatar e in pole per conquistare la vittoria finale.