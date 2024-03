Fiorentina-Maccabi Haifa: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

Altri 90 minuti con un vantaggio raggiunto solo nel finale nella gara di andata per la Fiorentina che torna ad affrontare il Maccabi Haifa in Conference League. La viola è risucita a ottenere il successo grazie a un gol di Barak nel finale di partita. Una rete importante perché ora Beltran e compagni possono contare sul 4-3 dell'andata per affrontare con più sicurezza la gara di ritorno. Alla vigilia della partita, il tecnico ha parlato sul livello della competizione: «È una competizione che sta acquistando valore viste le concorrenti che sono ancora dentro».

