​Golf, Chimenti: «Non ero pazzo, ecco la mia Ryder Cup ricca e sostenibile»

«Mi hanno dato del demente, cioè uno che era in condizioni precarie», sibila Franco Chimenti, il presidente della Federgolf, l'uomo che ha portato la Ryder Cup in Italia, a Roma. «È come organizzare in Marocco una gara di coppa del mondo di sci, mi sfottevano. Invece ce l'abbiamo fatta, abbiamo battuto Germania, Austria e Spagna... Erano le favorite... Adesso ci siamo, pronti a partire. E, me lo lasci evidenziare, senza nemmeno uno scandalo, quelle robe tipicamente italiane. Di questo ne vado orgoglioso», sottolinea a GEA.

Mancano soltanto due settimane, poi sul green del Marco Simone, dal 29 settembre all'1 ottobre, il Team Europe e quello Usa si sfideranno per una coppa che ha un valore enorme. «Non solo sportivo, perché i risvolti positivi sono quasi incalcolabili, legati al turismo, al giro di affari che un evento simile è capace di generare», spiega Chimenti. «Noi abbiamo pagato per averlo, grazie al sostegno di un governo lungimirante.

Ora raccogliamo i frutti, a livello golfistico e non solo. Io ho sempre detto: prima facciamolo poi vediamo i benefici che porta».

E i numeri gli stanno dando ragione: «Sono stati venduti 300mila biglietti, ne avremmo potuti vendere il doppio ma ci sarebbero stati problemi di sicurezza. Non li potevamo buttare a mare... Arriveranno persone da 85 paesi, avevamo richieste per 150: c'è voluto un sorteggio per provare ad accontentare il maggior numero di gente possibile. In sala stampa ci saranno 800 addetti, qui è tutto mega. Il 27 settembre ci sarà una cena ufficiale a Caracalla con mille invitati», spiega soddisfatto e felice Chimenti.

Numerose però le difficoltà affrontate in questi anni: «Dal dicembre 2015 a oggi le difficoltà sono state enormi, ma non ho mai temuto di non farcela, non ho mai avuto dubbi». Un'attenzione particolare è riservata alla sostenibilità: «Sì, abbiamo puntato sulla sostenibilità, tutto è stato fatto in questa direzione. Dalle infrastrutture interne ed esterne al Marco Simone fino al campo di gioco che ha raccolto i consensi di Europa e Usa. Green e fairway sono perfetti». Trattati senza fitofarmaci, nel rispetto del certificato Bio-golf che premia i circoli più virtuosi sotto il profilo della tutela ambientale.

«Oggi il Marco Simone è completamente diverso in confronto a prima e tutto si svolgerà in un contesto armonico», assicura, senza però sbilanciarci in un pronstico: «il campo favorisce l'Europa. In America hanno percorsi che sembrano autostrade, al Marco Simone se non sei preciso sei fritto. E perdi. Come è successo a Rory McIlroy due anni fa, alla buca 16... Un par 4 che è un par 3, raggiungibile con il driver. Se però vai storto o vai nel rough tanti saluti». L'auspicio del presidente è che questo sia solo l'inizio: «Il golf italiano deve ripartire da qui, da questo evento pazzesco» ha concluso Chimenti.