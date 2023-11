Golf, DP World Tour Championship: la tappa finale del tour europeo al via a Dubai

Parla francese la prima giornata del DP World Tour Championship, la tappa finale del tour europeo di golf che è cominciata oggi, 16 novembre a Dubai e che vede in campo i primi 50 giocatori dell'ordine di merito. Sono ben tre i francesi nei primi 4 posti, due quali addirittura al comando, Julien Guerrieri e Matthieu Pavon, i quali hanno chiuso il primo giro in 67 colpi, 5 sotto il par del campo.

Le altre posizioni

Condivide la posizione Nicolai Hojgaard, il danese gemello di Rasmus che invece è partito male, avendo chiuso a +2. Il terzo francese è Antoine Rozner, quarto a -4 insieme con lo svedese Jens Dantorp e il polacco Adrian Meronik.

Buona partenza di tre giocatori della Ryder Cup di Roma: Tommy Fleetwood, Viktor Hovland e Robert MacIntyre sono al 7° posto a -3, al pari del coreano Tom Kim.

Un po' attardati Rory McIlroy, dominatore della stagione, 15° a -1, e lo spagnolo Jon Rahm, che in partenza ha dovuto accontentarsi di un giro in par che lo colloca in 24ma posizione.

Ma siamo ancora agli inizi, tutto ovviamente è destinato a cambiar