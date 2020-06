Così Invictus Mandela 25 anni fa costruì il Sud Africa arcobaleno con una partita di rugby Dal boero Pienaar al nero Kolisi

Un paese meraviglioso, il Sud Africa, tanto quanto straziato, al bivio fra una sanguinosa rivoluzione e una gloriosa ripartenza. Due partite di rugby, finali delle coppe del mondo 1995 e 2019. Tre premi nobel per la pace (due neri Nelson Mandela e Desmond Tutu, e un bianco, Frederik De Klerk). Una poesia struggente, Invictus e un film dallo stesso titolo, subito un cult. Un jumbo jet passato rombando e rimbombando a tutta manetta appena sopra i capelli di 48mila spettatori che hanno rischiato l’infarto temendo un terremoto. Una canzone - Shosholoza - diventata inno ufficioso da intonare subito dopo quello ufficiale 'Nkosi Sikele Africa che prevede tre strofe in tre lingue, compreso l'afrikaan degli ex sfruttatori. E infine la conferma, nello spazio di una sola generazione, che il più grande statista di sempre, Nelson Mandela aveva avuto ragione nel mettersi contro la sua stessa popolazione.

La storia delle storie dello sport intrecciato alla politica comincia 25 anni fa, il 24 giugno, quando allo stadio Ellis Park di Johannesburg, il Sud Africa appena uscito dalla barberie dell'apartheid trionfa ai supplementari 15-12 sugli arcifavoriti All Blacks dell’inarrestabile e compianto Jonah Lomu. Se avete visto il film Invictus, capite subito. Anche meglio se avete letto o leggerete “Ama il tuo nemico” di John Carlin e soprattutto “One team, one country” di Edward Griffiths. Se avete avuto il privilegio di esserci, lì a pochi passi da Madiba e da Lomu, non dimenticherete mai l’emozione di vedere la Storia crearsi davanti a vostri occhi.

A un quarto di secolo da quell’incipit, maestoso come quello della poesia Invictus di William Ernest Henley, va detto che il Sud Africa di oggi non è ancora, anzi, è ancora molto lontano dalla Rainbow Nation (copyright Tutu) che Mandela ha iniziato a costruire proprio con quella partita di rugby, ma che senza la sua folle intuizione di unire bianchi e neri in nome del rugby il Sud Africa sarebbe arretrato allo stato di tante nazioni africane che non si sono mai riprese dal giogo del colonialismo. Un miracolo non ancora del tutto compiuto anche se l’anno scorso ai Mondiali in Giappone ne abbiamo visto un bel pezzo: dal presidente nero Mandela che consegna la coppa del mondo al capitano boero Pienaar del 1995, leader di una squadra con un solo coloured nel gruppo, al presidente nero Ramaposa, delfini di Madiba, che consegna la stessa coppa al capitano Kolisi, capitano di una corazzata con quasi la meta fra neri e coloured. Tutto ciò pareva incredibile, ma è accaduto, grazie a Mandela, nello spazio brevissimo di una generazione che ha lavato, almeno in parte, la vergogna di secoli di dominazione e sfruttamento.

Ecco i capitoli di questa storia.

