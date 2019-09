Chester Williams è morto in Sud Africa: gli Springboks perdono un altro degli eroi campioni del mondo del 1995 davanti a Nelson Mandela

Ultimo aggiornamento: 20:04

Chester Williams è morto a 49 anni in Sud Africa: era l'unico non bianco della nazionale Springboks che nel 1995 vinse la Coppa del Mondo contro gli All Blacks a Johannesburg davanti a Nelson Mandela, come raccontato nel film Invictus di Clint Eastwood tratto dal libro "Ama il tuo nemico" di John Carlin. In quegli anni Chester, la "perla nera", ala velocissima capace di segnare 4 mete a Western Samoa nei quarti di finale della Coppa, divenne una delle leve con cui Madiba fece forza per convincere 45 milioni di neri e coloured a convivere con quattro milioni di bianchi nel nuovo Sudafrica uscito dalla barbarie dell'apartheid. Williams è il quarto eroe di quell'epopea che scompare prematuramente.La morte dell'ala coloured arriva dopo quella di altri tre campioni del mondo del 1995: Ruben Kruger, morto per un tumore al cervello nel 2010, Joost van der Westhuizen, stroncato dalla Sla nel 2017, e James Small, colpito da un infarto in luglio. Scomparso nel 1998, per un tumore, anche il ct Kitch Christie. Una serie di lutti, quella fra i giocatori sudafricani campioni del mondo, senza paragoni rispetto ai giocatori delle altre nazionali di quel periodo che non manca di suscitare commenti e dubbi.