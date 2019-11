Rugby Mondiali, oggi la finale a Yokohama: Inghilterra sfida Sudafrica Diretta dalle 10 Harry, Meghan e Archie fra i tifosi La guida

Ultimo aggiornamento: 00:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vedete la Regina Elisabetta, nonna di Harry, patrono della federugby inglese, e di William, patrono della federazione rugby gallese, nominare “Sir” l’australiano-giapponese Eddie Jones, primo ct non britannico della nazionale d’Inghilterra che ha condotto a vincere la Coppa del Mondo? C’è anche questo fra gli effetti collaterali di un possibile, anzi molto probabile, trionfo dei bianchi oggi sul Sudafrica (alle 10 a Yokohama, Rai2), oltre alla conferma dell’avvio di un lungo periodo di dominio inglese sul Regno di Ovalia.“Rule, Britannia!”, insomma, inno dell’impero «su cui non tramontava mai il Sole», di nuovo cantato ai quattro angoli del mondo quando si tratta di rugby, sport inventato dagli inglesi che però ben presto, già agli albori del secolo scorso, si sono visti sopraffare tra le porte ad acca dalle loro ex colonie dell’emisfero sud, all’arrembaggio per prendersi la rivincita con mete e placcaggi sui loro spesso assai duri padroni.IL PRINCIPINO ARCHIECome ad esempio proprio il Sudafrica, in netto vantaggio negli scontri diretti (25 a 15) ma la cui vittoria oggi viene pagata dali allibratori 3 volte rispetto all’1.5 di quella inglese. Logico, dopo la realizzata utopia della partita perfetta con cui Eddie Jones si è sbarazzato di quelle bagattelle degli All Blacks scatenando ondate di di entusiasmo dal Severn al vallo di Adriano: persino il primo ministro Boris Johnson durante il tumultuoso dibattito a Westminster ha citato l’impresa per ingraziarsi i parlamentari che lo stavano attaccando sulla Brexit.E il principino Archie, 5 mesi, indosserà una maglia XXXS bianca con la rosa carminio dei Lancaster durante il match, come ha rivelato ieri il commosso staff dell’Inghilterra nel ricevere la foto del minitifoso reale in braccio a mamma Meghan e a papà Harry.Naturalmente il principe oggi sarà in tribuna a Yokohama come nel 2003 a Sydney, quando gli inglesi vinsero la loro unica coppa mondiale battendo l’Australia allenata da… Eddie Jones, poi viceallenatore del Sudafrica che alzò il trofeo a Parigi nel 2007 battendo l’Inghilterra di Sir Clive Woodward. Meravigliosi intrecci storici che restano però in sospeso in attesa dalla brutale battaglia di forza prevista tra inglesi e sudafricani che hanno le mischie più pesanti e più coriacee del torneo nonché le difese più implacabili. Trattenete il respiro.Niente penna e niente rime, oggi per il raffinato poeta e cultore di lingue orientali, l’anglo-nigeriano Maro Itoje, torreggiante seconda linea: roteerà la clava contro Siya Kolisi, il capitano degli Springboks, il primo nero con i gradi, cresciuto in un ghetto di Port Elizabeth con la nonna e senza tv. «Da ragazzino – ha ricordato - il trionfo mondiale 2007 dei Boks l’ho visto in un negozio della baraccopoli».“FUOCO A FUOCO”«Faremo una lotta “fuoco a fuoco”» hanno poi garantito i sudafricani usando il gergo inglese da angiporto per dire che risponderanno alle spietate armi dei rivali con la stessa moneta, ricordando che loro hanno vinto 2 finali su 2 mentre gli inglesi sono fermi a una su 3. E che anche loro, con una formazione multirazziale, hanno il sostegno, finalmente, dell’intero paese, bianchi, neri e coloured, come voleva Mandela.Epperò per battere questa Inghilterra non basterà la genetica prestanza sudafricana per il combattimento fisico, serviranno anche l’estro e le millanta astuzie che il ct nippo-australiano Jones ha innestato nei già rigorosi giocatori inglesi. Li ha fatti allenare, per dire l’ultima, contro un mediano di mischia giapponese al quale aveva ordinato di essere identico (anche nel taglio e nel colore dei capelli!) prima a Smith, regista degli All Blacks, moro, e quindi a De Klerk, “motorino” dei Boks, biondo. Non è un granché simpatico, Jones, ma ciò non è mai stato determinante per diventare Sir.***Yokohama International StadiumInghilterra-SudafricaCalcio d'inizio alle 10, diretta Rai 2 dalle 9.45, commento di Andrea Fusco e Andrea GrittiIl ct Eddie Jones ha confermato la squadra che ha surclassato la Nuova Zelanda: unico cambio in panchina con il mediano di mischia Spencer che sostituisce l'infortunato Heinz.: 15 Elliot Daly, 14 Anthony Watson, 13 Manu Tuilagi, 12 Owen Farrell (cap.), 11 Jonny May, 10 George Ford, 9 Ben Youngs, 8 Billy Vunipola, 7 Sam Underhill, 6 Tom Curry, 5 Courtney Lawes, 4 Maro Itoje, 3 Kyle Sinckler, 2 Jamie George, 1 Mako VunipolaA disposizione: 16 Luke Cowan-Dickie, 17 Joe Marler, 18 Dan Cole, 19 George Kruis, 20 Mark Wilson, 21 Ben Spencer, 22 Henry Slade, 23 Jonathan JosephEddie JonesIl ctrecupera la freccia Kolbe che torna nel suo ruolo di ala dopo essere stato sostituito da 'NKosi nel match vinto dai Boks contro il Galles. Confermato il resto della squadra.: 15 Willie le Roux, 14 Cheslin Kolbe, 13 Lukhanyo Am, 12 Damian de Allende, 11 Makazole Mapimpi, 10 Handré Pollard, 9 Francois de Klerk, 8 Duane Vermeulen, 7 Pieter-Steph du Toit, 6 Siya Kolisi (cap,), 5 Lodewyk de Jager, 4 Eben Etzebeth, 3 Frans Malherbe, 2 Mbongeni Mbonambi, 1 Tendai MtawariraA disposizione: 16 Malcolm Marx, 17 Steven Kitshoff, 18 Vincent Koch, 19 Rudolph Snyman, 20 Franco Mostert, 21 Francois Louw, 22 Herschel Jantjies, 23 Francois SteynRassie ErasmusJerome Garces (Francia)