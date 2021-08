Domenica 1 Agosto 2021, 13:15 - Ultimo aggiornamento: 13:59

Il nome non vi deve ingannare, perché Marcell Jacobs è italianissimo. Anche se è nato a El Paso, in Texas. Ha (quasi) 27 anni e dagli Stati Uniti si è trasferito nel nostro Paese con la madre quando era ancora un bambino. Da Desenzano del Garda è iniziata la folle corsa che l'ha portato direttamente a Tokyo, a giocarsi una medaglia o, quantomeno, una finale nella gara più veloce che esista.

Tokyo 2020, Jacobs da favola: primo italiano nella finale dei 100 metri

MARCELL VOLA IN FINALEEEEEE! ⚡️ Con uno strepitoso 9.84, nuovo record italiano, Marcell #Jacobs ottiene il pass per la finale olimpica nei 100 metri! Appuntamento alle 14:50 per la gara che mette in palio le medaglie. 🤩#ItaliaTeam #Tokyo2020 #Athletics @atleticaitalia pic.twitter.com/4UFzrQKEas — CONI (@Coninews) August 1, 2021

Vita privata

Poliedrico al punto di essere un campione anche nel salto in lungo, l'atleta azzurro fa parte della Polizia di Stato. La mamma di Jacobs, sposata con un texano, è tornata in Italia quando lo sprinter era ancora bambino. Da ragazzo, come si legge nella scheda sul sito della federatletica, Jacobs ha praticato prima il basket, seguendo le orme paterne, e il calcio, poi a 10 anni si è lasciato tentare dallo sprint e ha cominciato a frequentare la pista di Desenzano del Garda con il tecnico Gianni Lombardi.

Oltre all'Italia intera, pronta a sgolarsi per lui, a casa ha un comitato d'eccezione che lo tifa. Il velocista è padre di 3 figli: Anthony (1 anno) e Megan (6 mesi) avuti dall'attuale compagna e fashion girl Nicole Daza, e Jeremy nata da una relazione precedente all'età di 19 anni.

Una storica finale

Tra ieri e oggi Lamont Marcell Jacobs ha riscritto i libri di storia dell'atletica italiana, aggiornando in meno di 24 ore due record. Nella batteria il 9''94 gli vale il primato assoluto italiano, fermo prima a un centesimo in meno e messo a segno sempre dall'italo-statunitense. Oggi ha addirittura esagerato, riaggiornando il crono a 9''83 che non solo gli vale la prima storica finale per un azzurro nei 100 metri, ma anche il record europeo. È già storia Marcell, stamattina, Marcell Jacobs, ma nel pomeriggio potrebbe essere addirittura leggenda.