Diretta Olimpiadi Tokyo 2020, l'Italia sogna una medaglia: gli azzurri in gara

Domenica 1 Agosto 2021, 03:15 - Ultimo aggiornamento: 03:39

Un'altra giornata di sport a Tokyo dove si stanno tenendo i Giochi Olimpici 2020. Oggi 1 agosto c'è grande attesa per vedere all'opera gli azzurri che, si spera, porteranno altre medaglie nel fortino azzurro. L'Italia sportiva, e non solo, si sveglia all'alba per sostenere a distanza i rappresentanti italiani.

ore 3:38 - E' un Zazzeri esausto ma contento quello che vediamo in tv nel commentare il suo settimo posto al termine dei 50 stile libero: «Non mi sarei aspettato di essere cosi' comeptitivo, sono vicino alle medaglie. Questa è la mia prima finale olimpica, sono molto contento e da un lato forse è molto positivo il fatto che non abbia vinto. Perché inizia un nuovo quadrienno olimpico con obiettivi diversi: ora non mi posso piu' nascondere»

ore 3:31 - Nuoto, Zazzeri settimo al termine della gara vinta dallo statunitense Dressel che vince l'oro e fa il record olimpico. Argento per il francese Manaudou e bronzo per il brasiliano Fratus

ore 3:30 - Nuoto, è il momento dei 50 stile libero. L'Italia fa il tifo per Lorenzo Zazzeri in corsia 1

ore 3:10 - Martello, Sara Fantini: «C'era molta emozione in quel lancio. Si può sempre fare di meglio, non è venuto: spero di riuscire a entrare nelle 12. Questa è la mia migliore prestazione»

Ecco gli azzurri in gara oggi ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020:

Golf, quarto giro uomini: Guido Migliozzi, Renato Paratore.

Sport equestri, completo/cross country individuale e a squadre: Susanna Bordone, Vittoria Panizzon, Arianna Schivo.

Tiro a Segno, pistola 25m, qualificazioni uomini: Tommaso Chelli, Riccardo Mazzetti

Atletica, finale alto uomini: Gianmarco Tamberi. semifinali/finale: Marcell Jacobs, Filippo Tortu. semifinali 100m ostacoli donne: Luminosa Bogliolo. semifinali 400m ostacoli uomini: Alessandro Sibilio. qualificazioni 400m uomini: Davide Re, Edoardo Scotti

Nuoto, finale 50m sl uomini: Lorenzo Zazzeri; finale 1500m sl uomini: Gregorio Paltrinieri; finale staffetta 4x100m misti donne: Arianna Castiglioni, Elena Di Liddo; Margherita Panziera, Federica Pellegrini. Finale staffetta 4x100m misti uomini: Federico Burdisso, Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Alessandro Miressi. -.

Scherma, ottavi/finale fioretto a squadre uomini: Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Daniele Garozzo.

Vela, 470 donne: Elena Berta, Bianca Caruso 470 uomini: Giulio Calabrò, Giacomo Ferrari; Nacra 17 Foiling MX: Caterina Marianna Banti, Ruggero Tita; Laser radial donne: Silvia Zennaro;

Pallavolo uomini: Italia-Venezuela, gruppo A.