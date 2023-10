Nazionale, Tajani in visita a Coverciano: «Spalletti uomo di valori, sarà ambasciatore dell'Italia»

Archiviata l'ottava giornata di Serie A, torna in campo la Nazionale. L'Italia si ritroverà in questi giorni a Coverciano per preparare le sfide contro Malta (14 ottobre) e Inghilterra (17 ottobre), entrambe valide per la qualificazione a Euro 2024. In mattinata gli azzurri hanno ricevuto anche la visita del ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani. Il motivo è insignire il ct della Nazionale Luciano Spalletti del titolo di "ambiasciatore dello sport Italia".

Il ministro ha visitato Casa Italia prima di intervenire insieme a Spalletti in conferenza stampa: «Sostenere questa squadra è un onore per tutti gli italiani.

La politica estera non la fanno soltanto i politici, ma anche la cultura e lo sport, che è strumento di pace. Lo sport è tifo e business ma soprattutto valori. Noi vogliamo che l'immagine positiva dello sport possa essere utile al nostro Paese e che tanti sportivi possano essere ambasciatori per far stimare e apprezzare di più l'Italia, rappresentandoci simbolicamente. Oggi sono qui per nominare Spalletti ambasciatore sport d'Italia, non solo perché è il ct, ma soprattutto perché è una persona di valori, è un'immagine positiva dell'Italia. Un allenatore deve formare, guidare, dare delle regole ed essere d'esempio ai ragazzi più giovani e i nostri ambasciatori devono avere questa forza. La cosa più bella che mi ha detto Luciano è che deve imparare. Sono convinto di aver fatto la scelta giusta».