Italia, Bastoni infortunato e Vicario con l'influenza: Spalletti chiama Mancini e Carnesecchi

«A seguito degli esami strumentali effettuati stamani, che hanno confermato un risentimento muscolare al polpaccio destro il difensore Alessandro Bastoni è stato ritenuto non idoneo a sostenere gli impegni con la Nazionale e farà pertanto rientro al club di appartenenza. Ulteriori approfondimenti verranno effettuati dallo staff medico dell'Inter». Con questa nota ufficiale la Federazione comunica l'infortunio del difensore nerazzurro che lascia il ritiro. Al suo posto Luciano Spalletti ha già chiamato il giallorosso Gianluca Mancini, che si aggregherà direttamente a Roma in serata visto l'impegno di domani sera all'Olimpico contro la Macedonia del Nord. Una tegola per il commissario tecnico, che aveva provato Bastoni nella difesa a quattro, tutta nerazzurra, che sarebbe dovuta scendere in campo dal primo minuto nel penultimo impegno di queste qualificazioni agli Europei. Non potrà essere così.

DENTRO ANCHE CARNESECCHI

Problemi nella notte anche per Vicario: il portiere del Tottenham ha accusato un leggero stato febbrile che quindi, ovviamente, non gli permette di essere nelle migliori condizioni possibili. Spalleti a scopo cautelativo ha deciso di chiamare Carnesecchi dell'Atalanta. No, non si arriva proprio nel migliore dei modi a questo doppio importante impegno visto che prima, il ct, aveva dovuto rinunciare anche a Locatelli, rispedito a casa il primo giorno di ritiro.