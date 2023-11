Euro 2024, l'Italia si qualifica se: tutte le combinazioni in vista delle partite con Macedonia del Nord e Ucraina

Euro 2024. Due sfide decisive per l'Italia. Gli azzurri di Luciano Spalletti, campioni in carica, si giocano in due partite l'accesso al torneo che ospiterà la Germania.

Contro Macedonia del Nord e Ucraina agli azzurri servono - almeno - 4 punti. Con l'Inghilterra già qualificata, è proprio la nazionale Ucraina quella con cui la Nazionale italiana dovrà fare i conti. Con la consapevolezza che i 3 punti in più (con anche una partita in più giocata) per gli ucraini e lo scontro diretto nell'ultima sfida, gli azzurri sono artefici del proprio destino. Si qualificano le prime due del girone.