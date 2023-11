Italia si qualifica agli Europei se: tutte le combinazioni per volare a Euro 2024

Luciano Spalletti si è detto fiducioso, alla vigilia delle due partite decisive per la qualificazione ai prossimi Europei. La sconfitta di Wembley contro l'Inghilterra ha complicato ma non precluso il percorso verso Germania 2024: agli azzurri infatti basterà arrivare secondi nel girone C per staccare il pass. Ecco quindi tutte le combinazioni possibili per la qualificazione dell'Italia.