Serie A, continua la marcia dell'Inter: battuta anche la Roma

Non si ferma la marcia dell'Inter capolista che ieri all'Olimpico ha battuto la Roma per 4-2 in uno degli anticipi del sabato della 24esima giornata di serie A. Per i nerazzurri i gol di Acerbi, Thuram, Bastoni e l'autorete di Angelino. Ai giallorossi non sono bastati i gol di Mancini ed El Shaarawy. In classifica la squadra di Simone Inzaghi ha ora 60 punti, 7 in più della Juventus e 11 in più del Milan. Oggi si riparte alle 12.30 con Fiorentina-Frosinone. Alle 15 Bologna-Lecce e Monza-Verona. Alle 18 Genoa-Atalanta. In serata il big match Milan-Napoli. Domani a chiudere il turno Juventus-Udinese. (LaPresse)