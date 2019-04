Superbike, gara-1 ad Assen rinviata a domani per tempesta di neve

Gara-1 del Mondiale Superbike, in programma oggi sul circuito 'Motul Dutch Round' di Assen, è stata cancellata per neve e rinviata a domani. L'improvvisa tempesta di neve che ha colpito il circuito nel primo pomeriggio - proprio mentre i piloti stavano schierandosi in griglia - ha fatto ritardare per due volte il via (inizialmente previsto per le ore 14), prima delle decisione finale per garantire la sicurezza dei piloti: la gara si disputerà domani mattina (anche se manca ancora l'ufficialità) alle 11, con gara-2 che prevista per le h. 14. © RIPRODUZIONE RISERVATA