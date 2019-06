Rossi mai così male ad Assen: «Non mi trovo bene, c'è tanto da lavorare»

E il Dottore alla fine sbottò. «Non mi sto trovando bene, c'è tanto da lavorare». L'accusa è di Valentino Rossi che archivia così la giornata “no” delle qualifiche ad Assen, senza nascondere tutta la sua delusione. Il campione della Yamaha partirà dalla 14/a posizione, il peggior risultato in Olanda nei 23 Gp corsi su questo circuito in tutte le classi. «Quel giro cancellato ha pesato molto nell'economia della giornata, perché stamattina ero abbastanza veloce ed ero riuscito a fare un bel giro che mi avrebbe portato in Q2 – ha spiegato Rossi a Sky -. Questo sarebbe stato molto importante. Purtroppo ho toccato il verde all'uscita della “esse” e sono dovuto passare dalla Q1. Ero comunque abbastanza ottimista perché in mattinata ero veloce».

Gp d'Olanda, pole per Quartararo su Vinales e Rins. Male Rossi

Poi, il caldo ha fatto la differenza in peggio. «Ho sofferto molto, nel pomeriggio non sono riuscito a passare. Devo partire indietro, il passo non è fantastico e sarà una gara difficile - ha aggiunto -. Sono in difficoltà nelle parti veloci, non ho feeling, non mi sto trovando bene. Dobbiamo lavorare stanotte e vedere dove possiamo fare meglio. Voglio anche capire quale gomma usare. Per la gara sarà necessario fare una bella partenza e poi vediamo dove possiamo arrivare».

Ultimo aggiornamento: 21:42

