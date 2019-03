Lo spagnolo Vinales si prende la prima pole della stagione. In Qatar il pilota dalla Yamaha è il più veloce di tutti nelle prove cronometrate, e si piazza davanti a Dovizioso e Marquez. Male Valentino Rossi, compagno di squadra di Vinales, che non è riuscito nemmeno a qualificarsi per la Q2.

Ultimo aggiornamento: 19:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA