Ducati, la Corte d'appello prende tempo: la decisione lunedì o martedì

Tante informazioni raccolte e nessuna decisione presa, per il momento. La Corte d'appello della Fmi, riunita a Mies, in Svizzera, si è presa ancora qualche giorno prima di pronunciarsi sulla regolarità della struttura montata sulla posteriore della Ducati, vincitrice nel primo Gp della stagione, e oggetto del ricorso di tutte le scuderie, tranne la Yamaha. L'udienza davanti alla Corte è stata lunghissima: in ballo non c'è solamente il verdetto sulla regolarità della struttura montata dalla Ducati davanti alla ruota posteriore ma anche la vittoria di Dovizioso e pure il sesto posto, e relativi punti, conquistati da Danilo Petrucci. Davanti alla Corte sono comparsi i rappresentanti di Aprilia, Ktm, Honda e Suzuki, tutti d'accordo nel sostenere che quella sorta di piccolo spoiler non serve a raffreddare la temperatura della gomma, come sostengono da Borgo Panigale, ma ha una funzione aerodinamica, vietata. Data la mole di materiale acquisiti i giudici hanno preferito prendersi qualche giorno in più, annunciando solo che la decisione sarà comunque presa prima del prossimo Gp, il 31 marzo in Argentina. Lunedì o martedì dovrebbero essere i giorni buoni.