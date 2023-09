Roma, Solbakken ceduto all’Olympiacos in prestito con diritto di riscatto a 5,5 milioni

Ola Solbakken saluta la Roma, si è trasferito in prestito con diritto di riscatto all’Olympiacos che potrà acquistare il cartellino la prossima estate a 5,5 milioni. L’attaccante è arrivato in giallorosso lo scorso gennaio a parametro zero, ha collezionato appena 15 presenze e 1 gol, decidendo la sfida con l’Hellas Verona del campionato scorso. Non è riuscito a integrarsi con il gioco della Roma e gli arrivi di Azmoun e Lukaku lo hanno messo praticamente fuori dai giochi. Solbakken ha già svolto le visite mediche che ha superato con successo, nella giornata di oggi il comunicato del club: «L’AS Roma comunica di aver ceduto all’Olympiacos, a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, Ola Solbakken».