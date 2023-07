Lazio, l'affare Sow rischia di saltare: si inserisce il Siviglia

Sembrava fatta, ora rischia di saltare. L'affare che doveva portare Djibril Sow alla Lazio ha subito una brusca frenata. Nella serata di ieri il club biancoceleste ha spedito all'Eintracht i documenti firmati per completare l'acquisto del centrocampista svizzero, dopo aver trovato l'accordo totale con i tedeschi per circa 14 milioni di euro. Da Francoforte però non è arrivata nessuna risposta, e questo ritardo ha fatto scattare i primi campanelli d'allarme.

Calciomercato ultime notizie oggi: Roma, anche l'Inter su Scamacca. Lazio, offerta per Sucic. Kamada: «Ho scelto dove giocherò». Napoli, accordo con Danso. Milan, ufficiale Chukwueze

Alla base ci sarebbe infatti il forte inserimento del Siviglia, con il ds Orta che nelle scorse ore è volato in Germania proprio per convincere il giocatore a trasferirsi in Liga.

Sow ci sta pensando, non ha ancora chiuso alla Lazio ma è molto intrigrato dalla possibilità di sbarcare in Andalusia. Indiscrezioni provenienti dalla Spagna riportano di una netta preferenza del giocatore verso la pista iberica, club che considera superiore e che per il momento sarebbe disposto ad aspettare. Il Siviglia infatti non ha la liquidità necessaria per chiudere l'operazione nell'immediato e avrebbe chiesto quindi pazienza al centrocampista per ultimare alcune uscite prima di completarne l'acquisto. Nonostante l'accordo già raggiunto con Sarri, il futuro di Sow potrebbe quindi essere altrove, e ogni ora che passa rende il suo arrivo alla Lazio meno probabile.