Calciomercato, Sfuma Danjuma al Milan. Intrigo Morata: ci prova l'Al Shabab. L'Inter affonda per Sommer

Giornata di presentazioni ufficiali, Timothy Weah a Torino e il centrocampista olandese Tijjani Reijnders a Milano, mentre l’Everton brucia i rossoneri per Danjuma superando l’offerta per il giocatore. Il Milan rimane sempre vigile su Musah e Chukwueze, davanti stabile Taremi. Pioli non ha convocato Rebic, Origi, Caldara, Ballo-Touré e Lazetic per la tournée in USA.

Calciomercato ultime notizie oggi: Roma, Pellegrini rifiuta l'Arabia. Milan, sfuma Danjuma. Fiorentina, fatta per Arthur. L'Inter chiude per Sommer. Juventus, ufficiale il rinnovo di Miretti

Gran parte del mercato di A ruota intorno a Morata, nel mirino di Inter, Milan, Roma e della Juve.

Il Principe saudita Abdulrahman Bin Turki Bin Abdulaziz ha confermato di aver fatto una proposta allo spagnolo per il trasferimento all’ Al Shabab. Alvaro però vorrebbe tornare in Italia, anche per questioni familiari, e l’Atletico Madrid chiede almeno 20 milioni di euro per lasciarlo partire. L’Inter intanto è pronto all’affondo decisivo per Sommer, con un’offerta da 4 milioni, i tedeschi chiedono 6, chiusura vicina.

Mentre la Juventus potrebbe sacrificare Chiesa per arrivare a Kessie, l’ex rossonero è il primo obiettivo di Allegri a centrocampo, dopo aver perso Milinkovic Savic. Ancora nessuna offerta ufficiale del Psg per Vlahovic, mentre si è mosso il Real Madrid che ha chiesto informazioni per il serbo: la Juve apre a offerte dai 75 milioni. Lo Spezia annuncia il nuovo dg, Andrea Gazzoli, ex Spal, il Bologna si assicura El Azzouzzi a titolo definitivo dal Royale Union Saint-Gilloise, domani visite mediche di Arthur a Firenze, il brasiliano arriva in Viola in prestito con diritto e parte dell’ingaggio a carico della Juventus. Tameze a un passo dal Toro dal Verona. Miretti rinnova fino al 2027, il Lecce ha annunciato Zinedin Smajlovic a titolo definitivo, il Genoa ci prova per Retegui.