Roma, il Psg frena per Renato Sanches: manca l'accordo sulla formula

Tiago Pinto ha deciso: il nuovo rinforzo per il centrocampo romanista sarà Renato Sanches. I matrimoni, però, si fanno due e se da una parte c’è il via libera del giocatore a trasferirsi a Trigoria, dall’altra manca ancora quello del Psg, che non è convinto dalla formula. La Roma, infatti, avrebbe chiesto un prestito con diritto di riscatto e un contributo al pagamento di parte dello stipendio. Formula che ricalca quella utilizzata per arrivare a Wijnaldum, ma che ad oggi non convince i francesi. Lo scorso anno, infatti, ci è voluto più di un mese per arrivare al giocatore olandese. Una trattativa piena di ostacoli che con il trascorrere dei giorni sono stati limati, anche grazie agli ottimi rapporti tra il presidente della Roma Dan Friedkin e quello del Psg Al-Khelaïfi.

Anche questa estate Mourinho dovrà aspettare perché i giallorossi non possono mettere sul piatto né soldi né promesse di riscatto.

Il paletti imposti dal “settlement agreement” firmato a settembre 2023 impongono a Tiago Pinto di lasciare in ordine i conti e costruire una squadra che possa competere per la Champions con i pochissimi mezzi che ha disposizione.