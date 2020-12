Nicolò Zaniolo dovrà aspettare aprile per far parlare di sé come giocatore, intanto, ad essere sotto i riflettori è la sua vita privata. L’ex fidanzata Sara Scaperrotta (22 anni) è incinta di Nicolò, ma tra i due la storia è finita già da qualche mese. Lei è stata la sua compagna per due anni e insieme, tra alti e bassi, hanno vissuto il loro amore con felicità e spensieratezza: «Non vorrei che si sporcasse una relazione che reputo importantissima e una parentesi incancellabile della mia vita», ha detto Zaniolo che a cuore aperto ha raccontato la sua versione della storia. Un amore passionale che ha portato i due a prendere la decisione di andare a convivere nonostante la loro giovane età: «Non andavamo più d’accordo come all’inizio e per questo abbiamo cominciato a pensare di lasciarci. Come in tutte le storie d’amore che vanno bene si pensano alle cose più belle che possano succedere, a sogni che prima o poi chiunque ha il piacere di realizzare come un matrimonio o un figlio». La notizia di un bambino, però, è arrivata quando la storia era agli sgoccioli: «Quando Sara mi ha comunicato di essere incinta le ho spiegato che il presupposto per avere un figlio è che i genitori siano innamorati, ma che comunque se avesse deciso di tenerlo io mi sarei assunto le responsabilità e avrei affrontato tutto con serietà». Nicolò diventerà papà tra maggio e giugno e intanto sta costruendo un uovo rapporto d’amore con la modella romena di 32 anni Madalina Ghenea: «Non c’è correlazione tra la fine del rapporto con Sara e la mia nuova frequentazione», ha chiosato Nicolò.

