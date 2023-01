Venerdì 27 Gennaio 2023, 06:13

L'offerta è arrivata. Ma non è quella giusta. O meglio: lo è per la Roma ma non per Zaniolo. E siccome gli affari si fanno in tre, il Bournemouth - a meno di ripensamenti che avrebbero del clamoroso dopo il «no grazie» di ieri - può mettersi l'anima in pace e accontentarsi del solo prestito di Viña. Pinto, sfruttando il primo interesse per il laterale uruguaiano, è riuscito a strappare condizioni a dir poco favorevoli considerando la proposta presentata ufficialmente dal club inglese, di proprietà del Black Knight Football Club che fa capo all'imprenditore statunitense Bill Foley: 30 milioni più 5 di bonus ai quali aggiungere il 10% sulla futura rivendita, avvicinandosi molto alla valutazione che la società giallorossa (40) dà al suo calciatore. Ma una volta venuto a conoscenza della possibilità, Zaniolo ha rimandato al mittente l'offerta.

Zaniolo, le ambizioni

Nicolò, infatti, ambisce ad un club di prima fascia e non di andare a 150 chilometri da Londra, nella Contea del Dorset, posto tra l'altro molto gradevole che si affaccia sulla baia di Poole di fronte alla quale si trova l'Isola di Wight. La squadra di O'Neil è invischiata nella lotta per non retrocedere in Championship, tanto basta per il no del ragazzo. Che in cuor suo, per trasferirsi in Inghilterra, ambirebbe al Tottenham anche se - dopo i recenti contatti - la soluzione preferita è diventata il Milan. Il rischio però di ritrovarsi in un vicolo cieco è molto alto. Perché Massara e Maldini, nonostante le indiscrezioni negative circolate ieri, potranno magari nelle prossime ore alzare anche l'offerta di 2-3 milioni, arrivando a 25 ma non hanno avuto l'ok dal nuovo proprietario del club, Cardinale, per non vincolare il riscatto alla prossima qualificazione in Champions. Condizione che rende l'offerta irricevibile per la Roma. Anche perché poi a Trigoria sarebbero paradossalmente costretti a tifare Milan, una diretta concorrente per i primi quattro posti. E così non è un caso che in queste ore, proprio in ambito rossonero, dopo l'indiscrezione legata a Ziyech, sia uscito il nome di Allan Saint-Maximin, esterno francese classe '97 del Newcastle. Il giocatore piace ai rossoneri, ma la cifra richiesta per il riscatto (superiore ai 30 milioni), viene considerata troppo alta. Singolare che sia la stessache Pinto vuole per Zaniolo.

Stallo pericoloso

Lo stallo è quindi servito. Nicolò non può far altro che aspettare e augurarsi che cambi qualcosa nelle prossime ore. A Napoli, darà nuovamente forfait sperando di ricevere novità dal suo agente. Anche ieri si è allenato con la squadra ma sembra ormai un separato in casa. È bastato vederlo nel video postato dal club sui social per capire come la situazione per lui non sia facile. Quando Mourinho ha tagliato la torta per i suoi 60 anni e gli è andato incontro, per poi darla al capitano Pellegrini, l'imbarazzo per una scelta che lo coinvolgesse era evidente. Un altro giorno intanto è trascorso. Ne mancano quattro al termine del mercato e bisogna considerare che oltre all'eventuale cessione, servirebbe poi il sostituto richiesto da Mourinho e i tempi tecnici per ultimare il trasferimento. Vien da sé che la situazione è abbastanza intricata, difficile da dipanare.

Le mosse del Milan

Al momento, considerato il no del calciatore al Bournemouth (che oggi farà un altro tentativo per convincerlo) e la sua preferenza per il Milan, c'è soltanto un modo per sbloccare l'empasse. Ossia che Massara e Maldini abbiano l'ok dalla proprietà per aumentare l'offerta dai 23 ai 30 milioni di euroe e la formula non contempli l'obbligo condizionato alle prestazioni sportive. Da che lato si osservi la questione, ci si rende conto in che vicolo cieco è finito il calciatore. Altro epilogo invece la trattativa per Shomurodov (attesa per Karsdorp: oltre a Odriozola come eventuale sostituto monitorato Henrichs). L'uzbeko dopo un lungo tira e molla ha detto sì allo Spezia. Come accaduto per Viña, anche per l'attaccante Pinto recede dalla volontà di cederlo soltanto con l'obbligo di riscatto. Eldor si trasferisce in Liguria con la formula del prestito oneroso (1,5) più diritto. L'unica che il calcio italiano sembra al momento poter offrire. Zaniolo incluso.