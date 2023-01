Roma, il Bournemouth su Zaniolo: formulata un'offerta ufficiale da 30 milioni più bonus

Il Bournemouth piomba su Nicolò Zaniolo con un’offerta ufficiale inviata alla Roma. L’intera operazione si aggira sui 35 milioni così ripartiti: 30 di parte fissa a cui aggiungere alcuni bonus e un 10% sulla futura rivendita. Si tratta della prima vera offerta ufficiale recapitata a Trigoria e che il general manager giallorosso Tiago Pinto è pronto ad accettare. Il club inglese è 18° in Premier League, ma sta approntando numerosi investimenti per tornare nella parte alta della classifica. La palla adesso passa al giocatore che avrebbe preferito trasferirsi al Milan, ma i rossoneri non sono andati oltre i 22 milioni più 3 di bonus. Troppo poco per convincere la Roma che adesso ha in mano un’offerta in linea con quanto inizialmente richiesto.