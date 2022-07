Roma, buona la prima in Algarve. Zaniolo subito a segno nel 2-0 al Sunderland

Nella prima uscita in Algarve, la Roma supera per 2-0 il Sunderland. Entrambi le reti nella ripresa a firma di Felix e Zaniolo. Sì, proprio Nicolò subentrato nella ripresa e autore di un'ottima prova. Oltre al gol, il 22 giallorosso colpisce un palo, fa ammonire un calciatore del Sunderland, mostrando di aver superato i problemi muscolari che - complice anche una situazione di mercato ancora da definire - gli avevano impedito di essere in campo sia contro il Trastevere che nell'allenamento di lunedì, prima della partenza per il Portogallo.

AL PICCOLO TROTTO

Nel primo tempo la Roma prova a fare la partita. Ritmi blandi, come è normale che sia visto che la squadra ha ripreso a lavorare da pochi giorni, e poche emozioni. Shomurodov non arriva su un paio di palloni invitanti di Veretout e Perez, dietro Smalling - al timone di una linea a tre - dimostra già una condizione apprezzabile. Al 34', proprio l'inglese, sugli sviluppi di un calcio di punizione calciato da Veretout, colpisce il palo. Sembra il prologo ad una gara che può finalmente regalare qualche occasione da gol in più. E invece paradossalmente s'incattivisce. Il numero 7 degli inglesi, ONien, prima rimedia un giallo per un'entrata abbastanza dura, visto il contesto amichevole, su El Shaarawy. Poi, sul finire del tempo, allarga il braccio su Ibanez e lo colpisce in pieno volto. Il brasiliano, dopo esser rimasto a terra per un paio di minuti, è costretto a uscire (gli saranno applicati 6 punti di sutura tra la zona frontale e la regione orbitaria della testa), sostituito da Calafiori. Mourinho, che nel frattempo è entrato in campo approfittando del momento di pausa, parlotta con il tecnico del Sunderland Green. E non sembra un caso che dopo qualche secondo, proprio O'Nien lasci il campo. Nella ripresa, già dal via, si assiste alla solita girandola di sostituzioni: dentro Volpato, Bove, Felix, Tripi e soprattutto Zaniolo, per El Shaarawy, Shomurodov, Smalling, Perez e Matic.

PALO E GOL

Nicolò, smaltite le noie muscolari, viene schierato in coppia con Felix. Volpato giostra così in posizione di trequartista. La partita di colpo diventa godibile: le squadre si allungano e fioccano occasioni da entrambe i lati. Al 3' Zalewski lanciato da Bove, impegna in diagonale Patterson. Poi, un errore di Veretout, permette a Dajaku di presentarsi a tu per tu con Svilar che però intercetta la conclusione dell'inglese. Non trascorrono nemmeno due minuti che Volpato, stop e tiro, sfiora il vantaggio. In una partita che per le numerose sostituzioni ha perso un po' dell'appeal iniziale, Zaniolo si muove abbastanza bene. Prova una conclusione da fuori, fa ammonire Winchester che lo blocca quando sembrava lanciato a rete. Al 18' dentro Celik per Karsdorp e Darboe per Veretout che uscendo lascia la fascia a Zalewski e non a Nicolò. Che al 26' libera Felix al tiro: il diagonale finisce a lato. Ancora sessanta secondi e sempre Zaniolo, con un tiro a giro, colpisce il palo, portandosi dietro l'oooh di stupore dei 1500 spettatori (per la maggior parte inglesi) dell'Estadio Municipal di Albufeira. Il gol ormai è nell'aria e arriva puntuale al 30': Felix, servito da Darboe, stavolta non sbaglia. Nel finale, rispetto alle indicazioni iniziali, c'è spazio anche per Mancini, fresco di rinnovo, che sostituendo Zalewki finisce la partita da capitano. Ma la ciliegina arriva da Zaniolo che sfrutta un invito di Felix per siglare il 2-0.

ROMA-SUNDERLAND 2-0

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Ibanez (44' pt Calafiori), Smalling (1' st Tripi), Kumbulla (40' st Faticanti); Karsdorp (18' st Celik), Matic (1' st Bove), Veretout (18' st Darboe), Zalewski (31' st Mancini); Perez (1' st Volpato), El Shaarawy (1' st Felix); Shomurodov (1' st Zaniolo). All. Mourinho.

SUNDERLAND (4-1-4-1) Patterson; Gooch, Winchester, Batth, Cirkin (18' st Sohna); Matete; Diamond (31'st Roberts), O'Nien (44' pt Neil), Embleton (18'st Taylor), Clarke, Dajaku (31'st Pritchard).

Arbitro: Bruno Costa

Reti: 31' st Felix, 36' st Zaniolo

Note: spettatori 1500. Ammoniti: O'Nien, Winchester, Matete.