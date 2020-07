Tutto facile per il Verona: 3-0 alla Spal

Verona sul velluto contro un'arrendevole Spal. I veneti chiudono la pratica nei primi 10'. Una doppietta di Di Carmine manda al tappeto la squadra di Di Biagio che fa davvero poco per rendere meno amara la retrocessione. Tutto facile per Veloso e compagni. Doveva essere soprattutto la festa di Pazzini. Juric lo ha mandato in campo ad un quarto d'ora dalla fine, i compagni lo hanno cercato ma la gioia della rete non è arrivata. Per il Verona missione compiuta. Dopo la pesante sconfitta con la Lazio, il Verona torna alla vittoria schiacciando la Spal con una doppietta di Di Carmine e un gol di Faraoni. Contro un avversario sfiduciato e molto impreciso, l'Hellas, senza pietà, va in scioltezza emette in sicurezza il risultato dopo 10 minuti dal fischio di inizio. Si affrontano due squadre che, ormai, non hanno più nulla da chiedere al campionato: l'Hellas, infatti, è salvo, ma non qualificato per l'Europa; la Spal, invece, è ultima e sa che saluterà la Serie A il prossimo anno. Tuttavia, non è un match che gli uomini di casa vogliono perdere; infatti i gialloblù dominano la gara e partono in quarta: al 7' Di Carmine porta in vantaggio i suoi, finalizzando di testa un cross di Lazovic.



Passa qualche minuto e la squadra di Juric ha prima un'occasione con Borini, poi trova il raddoppio ancora grazie a Di Carmine: Eysseric tocca per Dimarco, che mette in mezzo per l'attaccante veronese, il quale a sua volta anticipa Fares e insacca da vicino. Nella ripresa, ancora più Hellas che Spal: i padroni di casa vanno in rete dopo soli due minuti per merito di Faraoni, che infila Letica di testa sfruttando un corner di Dimarco. Gli ospiti hanno un sussulto all'83', ma l'incontro è praticamente chiuso in favore del Verona, che mantiene il nono posto. Nulla cambia anche per la Spal, già retrocessa, che rimane mestamente fanalino di coda. Pazzini, entrato negli ultimi venti minuti, non riesce a centrare il gol numero 200 in carriera. Potrà riprovarci domenica a Genova dove il Verona diventa di fatto arbitro della salvezza, soprattutto quella rossoblù.

